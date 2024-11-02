В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы

сегодня в 07:39

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье и Москве из-за порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Из-за ветра с порывами до 15-20 м/с он будет действовать до 21 часа 2 ноября, из-за гололедицы до 00:00 3 ноября.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской области, где объявили следующий, «оранжевый», уровень.

Днем 2 ноября в столичном регионе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура составит 0 — плюс 2 градуса.