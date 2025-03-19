Более 17 тыс патронов нашли на чердаке Дома культуры в Москве

На чердаке Дома культуры, расположенного в восточном районе Москвы, было обнаружено свыше 17 тыс. патронов. Возбуждено уголовное дело, сообщает радио «Говорит Москва» .

Информация о находке поступила в полицию 14 марта. Патроны были обнаружены на чердаке во время работ по реставрации здания.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что патроны являются пистолетными, однако могут быть использованы и в другом огнестрельном оружии. В настоящее время проводится работа по установлению владельцев арсенала.

Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия.