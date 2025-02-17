Московский суд оштрафовал Центробанк РФ за хранение огнестрельного оружия

Савеловский суд Москвы выписал штраф ЦБ РФ за то, что его сотрудники игнорировали правила хранения боевого оружия. Два правонарушения зафиксировали во время проверки одного из строений, принадлежащих регулятору, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении.

Центробанк оштрафован по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия»). Размер административного взыскания не называется. Однако юридических лиц за такие правонарушения наказывают на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

По информации из материалов суда, сотрудники Росгвардии организовали ряд выездных проверок в Межрегиональном центре безопасности Центробанка в Москве. В ноябре 2023 года и в апреле 2024 года там выявили нарушение правил хранения огнестрельного оружия.

В оружейной комнате находились боевые пистолеты, которыми владели сотрудники службы безопасности Сбера и ООО ЧОП «Регион профи». Однако держать у себя чужие «огнестрелы» работники Банка России не имели права, поскольку это нарушает федеральный закон.

В ЦБ РФ свою вину отрицают. Там отметили, что в ноябре 2023 года получили разрешение на хранение, использование оружия, патронов к нему.

При этом обнаруженные пистолеты охранников Сбера и сотрудников ООО ЧОП «Регион профи» пробыли в здании максимум два часа. Оружие принадлежало инкассаторам, которые сдали его, пока находились в здании Банка России, чтобы принять и сдать драгоценности. После окончания всех процедур они забрали пистолеты обратно.

Юрист ЦБ РФ подал апелляционную жалобу на принятое судом решение.