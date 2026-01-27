сегодня в 15:16

Более 10 машин столкнулись на трассе в Нижегородской области из-за снегопада

На трассе М7 в Нижегородской области произошла массовая авария, в которую попало более 10 машин. Причина ДТП — мощный снегопад, сообщает SHOT .

Несколько автомобилей, среди которых большегрузы, занесло на заснеженной и скользкой дороге. Они протаранили другие машины.

В районе аварии возникла пятикилометровая пробка. Движение в сторону Москвы около города Гороховец парализовано.

Ночью на Центральную Россию обрушился мощный снегопад. В Москве с утра были 9-балльные пробки. Вводились ограничения на работу аэропорта Шереметьево.

На фоне снегопада утром на улице Сущевский вал в районе дома № 73 столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено на 4 км.

