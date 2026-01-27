сегодня в 09:06

Массовое ДТП произошло на улице Сущевский вал в Москве

На улице Сущевский вал в районе дома №73 столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают полицейские и другие оперативные службы. Причины ДТП выясняются. На данный момент информации о количестве пострадавших нет.

Движение в районе ДТП затруднено на 4 км. Проехать можно по 2 полосам из 6. Водителям рекомендуют пользоваться путями объезда.

В Москве в течение дня будет идти снегопад. В связи с непогодой жителей и гостей столицы просят отложить поездки на личном авто и пользоваться метро.

