Аэропорт Шереметьево снова заработал на прием рейсов
Фото - © Медиасток.рф
Аэропорт Шереметьево вновь принимает самолеты после введенных ранее ограничений, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов. Суточный план полетов был скорректирован.
Из-за непогоды наземное обслуживание самолетов и пассажиров может быть увеличено по времени. Скопления людей в терминалах не наблюдается. Пассажиров обслуживают согласно установленным регламентам.
Всю актуальную информацию о рейсах можно получить в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.
Ранее аэропорт принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменено более 100 рейсов.
