сегодня в 11:34

Аэропорт Шереметьево снова заработал на прием рейсов

Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов. Суточный план полетов был скорректирован.

Из-за непогоды наземное обслуживание самолетов и пассажиров может быть увеличено по времени. Скопления людей в терминалах не наблюдается. Пассажиров обслуживают согласно установленным регламентам.

Всю актуальную информацию о рейсах можно получить в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

Ранее аэропорт принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменено более 100 рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.