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Бойцы ВСУ попали в окружение в районе населенного пункта Терны в ДНР

Военнослужащие украинской армии оказались в окружении в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) на краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщает ТАСС .

«Группа противника в окружении в районе села Терны, идет зачистка», — заявили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в ловушке российских подразделений оказались до нескольких взводов ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие практически полностью установили контроль над Максимовкой на южнодонецком направлении и подняли флаг над населенным пунктом. Ведется зачистка поселка от боевиков ВСУ.