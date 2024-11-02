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Российский флаг установили над Максимовкой в ДНР

Российская армия подняла флаг над населенным пунктом Максимовка на южнодонецком направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

ВС РФ практически полностью взяли поселок под свой контроль. Сейчас бойцы 36-й бригады группировки войск «Восток» заканчивают зачищать населенный пункт от ВСУ.

Отмечается, что в ближайшее время объявят о полном освобождении Максимовки.

Ранее Флаги России установили в Кураховке ДНР. Российский триколор появился и над соседними шахтами.