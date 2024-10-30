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Флаги России установили в Кураховке ДНР и над соседними шахтами

ВС РФ установили российские флаги в пгт Кураховка, который находится в административном подчинении Селидово в ДНР, а также над соседними шахтами, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Российский триколор подняли в центре поселка и по его периметру. Так, флаг России возвышается над зданием Кураховской обогатительной фабрики, а также над 40-й, 42-й шахтами.

По информации Telegram-канала, российская армия продолжает уверенное наступление на кураховском направлении.

Ранее ВС РФ освободили город Селидово в ДНР. Минобороны показало видео с водружением флага РФ в освобожденном населенном пункте.