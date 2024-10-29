Минобороны показало видео с водружением флага РФ в освобожденном Селидове

Там видно, как военные едут по пустому городу с разрушенными и поврежденными домами. На одном из высотных зданий на крыше бойцы срывают украинский флаг и размещают российский триколор. Еще один флаг на здании разместили военные из 30-й отдельной мотострелковой бригады.

Россияне устанавливают флаг РФ и копии Знамени Победы на высотных и административных зданиях города, а также на въезде в населенный пункт.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ полностью освободили город Селидово. Он является важным логистическим узлом на фронте.