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Военнослужащий с позывным Шахтер сообщил о захвате американского бронеавтомобиля MaxxPro российскими военными, пишет ТАСС .

Бойцы российской армии, обнаружив американскую военную технику, взяли ее под свой контроль. В каком именно регионе это произошло, Шахтер не уточнил.

Россия продолжает методично достигать поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине. Противник ежедневно несет большие потери.

Ранее сообщалось, что силами ПВО над Курской и Белгородской областями сбиты украинские беспилотники. ВСУ планировали совершить террористическую атаку по российским объектам дронами самолетного типа утром 9 сентября.