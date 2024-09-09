Бойцы ВС РФ в зоне СВО захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro
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Военнослужащий с позывным Шахтер сообщил о захвате американского бронеавтомобиля MaxxPro российскими военными, пишет ТАСС.
Бойцы российской армии, обнаружив американскую военную технику, взяли ее под свой контроль. В каком именно регионе это произошло, Шахтер не уточнил.
Россия продолжает методично достигать поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине. Противник ежедневно несет большие потери.
Ранее сообщалось, что силами ПВО над Курской и Белгородской областями сбиты украинские беспилотники. ВСУ планировали совершить террористическую атаку по российским объектам дронами самолетного типа утром 9 сентября.