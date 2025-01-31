Бойца ММА Хасана Асхабова заподозрили в похищении украинца на Бали

Индонезийские силовики провели задержание бойца ММА Хасана Асхабова на Бали. По версии правоохранителей, он организовал похищение гражданина Украины и вымогал 3,2 млрд рупий (200 тыс. долларов), сообщает Baza .

Задержание Асхабова состоялось 30 января в аэропорту Бали. Он собирался покинуть страну и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

Индонезийские силовики считают, что Асхабов причастен к похищению гражданина Украины с использованием насилия и вымогательству 3,2 млрд рупий (200 тыс. долларов). По данным местных полицейских, в деле могут быть замешаны еще 9 россиян.

Асхабов – титулованный боец, у него 23 победы и 2 поражения. С 2015 года мужчина владел поясом чемпиона мира WWFC в полулегком весе.

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