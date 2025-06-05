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Bloomberg: в Тихом океане загорелся автовоз с машинами

В Тихом океане произошел пожар на грузовом судне Morning Midas, перевозившем 3 тыс. автомобилей, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По информации береговой охраны США на Аляске, на место привлекли дополнительные силы. Все 22 члена экипажа были эвакуированы на находящееся неподалеку торговое судно», — передаёт агентство.

Причины пожара устанавливаются. По словам экспертов, возгорание могло произойти из-за аккумуляторов перевозимых электромобилей.

Ранее пауэрбэнк загорелся в салоне самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия». Авиалайнер был на высоте 10 тысяч метров.