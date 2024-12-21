Bild: полиция подтвердила гибель четырех человек при теракте в Магдебурге
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Правоохранительные органы подтвердили гибель четырех человек в результате теракта на рождественском рынке в немецком Магдебурге, сообщает местная газета Bild.
Согласно данным полиции, всего при наезде автомобиля на посетителей ярмарки пострадали 205 человек, 41 из которых продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.
Накануне вечером водитель BMW на скорости влетел в посетителей рождественской ярмарки в центре Магдебурга. Задержанным водителем оказался 50-летний беженец из Саудовской Аравии и антиисламским активистом по имени Талеб А.
Местные власти назвали случившееся терактом. При этом Эр-Рияд ранее предупреждал полицию Германии, что Талеб А. может представлять опасность.