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Bild: полиция подтвердила гибель четырех человек при теракте в Магдебурге

Правоохранительные органы подтвердили гибель четырех человек в результате теракта на рождественском рынке в немецком Магдебурге, сообщает местная газета Bild .

Согласно данным полиции, всего при наезде автомобиля на посетителей ярмарки пострадали 205 человек, 41 из которых продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Накануне вечером водитель BMW на скорости влетел в посетителей рождественской ярмарки в центре Магдебурга. Задержанным водителем оказался 50-летний беженец из Саудовской Аравии и антиисламским активистом по имени Талеб А.

Местные власти назвали случившееся терактом. При этом Эр-Рияд ранее предупреждал полицию Германии, что Талеб А. может представлять опасность.