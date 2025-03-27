Безработный участник Олимпийских игр Сергей Ляхов избил свою жену в Москве

Российский легкоатлет и участник Олимпийских игр Сергей Ляхов поругался с супругой, после чего набросился на нее и избил. Затем он решил снять побои, которые женщина случайно нанесла ему, защищаясь, сообщает SHOT .

Супруги подрались в воскресенье, когда находились в своей квартире на Обручева. 57-летний Ляхов долгое время находится без работы, из-за этого в семье часто возникали скандалы.

Вот и в воскресенье пара поссорилась на этой почве. После долгого выяснения отношений Ляхов накинулся с кулаками на 52-летнюю супругу. Он бил ее по груди, ногам и по лицу.

Женщина защищалась и случайно задела мужу плечо. Когда спортсмен пришел в себя, он пошел снимать побои в больницу. Его жена сделала то же самое. Она также написала на Ляхова заявление в полицию. Сейчас спортсмен пытается извиниться.

Ляхов участвовал в нескольких чемпионатах России по метанию ядра и дисков, где побеждал. Кроме того, он был участником Олимпийских игр в Атланте. После ухода из спорта он стал тренером по фитнесу и легкой атлетике, но клиенты в последнее время к нему не обращаются.

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