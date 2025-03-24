Экс-жену звезды «Кармелиты» Максима Щеголева избили в московском театре

Аллу Казакову, бывшую жену звезды сериалов «Карпов» и «Кармелита» Максима Щеголева, избили в московском электротеатре Станиславского. Об этом сообщает Mash .

Конфликт случился 22 марта после первого показа постановки «Пик Ник, или сказки Старого Ворона». В театре отметили, что супруга режиссера Бориса Юхананова, 34-летняя Мария Беляева, обвинила Казакову в непрофессионализме.

Стычка произошла после застолья с горячительными напитками. Рядом с комнатой режиссера Беляева нанесла удар Казаковой в нос. После этого у девушки пошла кровь.

Казакову отвезли в больницу. Там у нее обнаружили ушиб носа, а также сотрясение.

Ранее актрису бурлеска Лялю Бежецкую избили в баре за отказ раздеться. Ее перепутали со стриптизершей.