Baza: отравившийся чачей в Сочи турист мог выжить, если бы не вернулся к детям

Отравившийся адлерской самодельной чачей турист мог выжить, если бы не поспешил вернуться к детям после смерти супруги, сообщает Baza .

После того как 35-летней Дарье С. из Комсомольска-на-Амуре стало плохо во время поездки из Сочи в Москву, поезд был вынужден остановиться в Россоши. Ее муж Максим отвез детей в гостиницу, а сам отправился в больницу, чтобы быть рядом с женой.

В это время у мужчины также появились симптомы недомогания, и ему поставили капельницу в той же больнице, где врачи пытались спасти его супругу. После смерти Дарьи Максиму предложили остаться в больнице, но он отказался, беспокоясь о детях.

Вернувшись в гостиницу, Максим почувствовал себя хуже и через 4 часа потерял сознание. Его старшая дочь вызвала скорую помощь, и мужчину доставили в воронежскую больницу. Там он впал в кому и скончался через 9 дней после жены. Если бы Максим остался в больнице, его, возможно, удалось бы спасти.

2 августа семейная пара купила самодельную чачу на Казачьем рынке в Адлере. После распития алкоголя туристов экстренно госпитализировали с сильным отравлением. Днем 7 августа стало известно, что число погибших выросло до 12 человек.

Адлерский районный суд Сочи на 2 месяца заключил под стражу продавцов опасного алкоголя — 31-летнюю Олесю и 71-летнюю бабушку Этери. Собственник «Казачьего» рынка объявил о его закрытии, арендаторы должны покинуть занимаемые помещения в течение двух дней.