Baza: имам пытался договориться с террористами, захватившими СИЗО в Ростове

Имам вышел на переговоры с террористами, однако не смог убедить их сложить оружие и сдаться правоохранительным органам.

После переговоров спецназ начал штурм изолятора.

В воскресенье 6 арестованных сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО. Сбежавшие заявили о своей принадлежности к «ИГ»*, а также требовали машину, оружие и возможность покинуть страну. В ходе штурма спецназ ликвидировал террористов и освободил заложников.

Трое из захватчиков были задержаны в 2022 году по подозрению в подготовке теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. В съемной квартире террористов силовики обнаружили компоненты к взрывному устройству. Впоследствии суд приговорил их к длительным срокам отбывания наказания.

*террористическая организация, запрещенная в России.