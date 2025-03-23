Baza: девушки, которых не пускали в Эрмитаж, планировали в музее рекламу одежды

Девушки, которых не пустили в Эрмитаж из-за «слишком нарядной одежды», действительно планировали провести коммерческую съемку. После посещения музея они опубликовали в соцсетях снимки, сопроводив их ссылкой на магазин, сообщает Baza .

Накануне сотрудники Эрмитажа не пускали в музей столичную блогершу из-за «слишком красивого наряда». Девушку попросили переодеться в повседневную одежду или приобрести билет за 10 тыс. рублей на коммерческую съемку.

Девушки утверждали сотруднице музея, что у них нет сменной одежды и камер для коммерческой съемки. По их словам, в музей они так и не попали.

Однако в тот же вечер в соцсетях московской блогерши появились фотографии из Эрмитажа, рекламирующие магазин. Впоследствии и сам бренд разместил данные кадры у себя на странице.

При этом на следующий день упоминание бренда было удалено, как и сами фотографии с соцсетей и сайта магазина.

Ранее в Эрмитаже предупредили, что могут ограничить возможность проведения постановочных фотосессий из-за некорректного поведения посетителей.