Baza: 15 членов экипажа затонувшего под Краснодаром парома пропали без вести

По предварительным данным, пятнадцать членов экипажа парома «Конро Трейдер» с топливными цистернами, затонувшего в порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки ВСУ, пропали без вести, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как в результате атаки украинских сил на судне происходят взрывы, в небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

В четверг вечером ВСУ нанесли удар по порту «Кавказ» на Таманском полуострове Краснодарского края. В результате атаки противника в акватории порта затонул паром. По данным оперштаба региона, на территории порта очагов возгорания нет.

На месте ЧП работают экстренные и специальные службы.