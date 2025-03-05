Бастрыкин заинтересовался упавшим лифтом в московской многоэтажке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по жалобе жителей Москвы на работу лифтов. Дело набрало обороты после того, как упал один из них, сообщает Информационный центр СК РФ .

В эфире правовой передачи прозвучала жалоба москвичей на работу управляющей компании. Они рассказали о некачественном обслуживании лифтов. Один из них недавно упал. Жертв удалось избежать, потому что внутри не было людей.

По словам москвичей, на жалобы управляющая компания не реагирует. По данному факту организовали проверку. Доложить о расследовании Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее в одном из жилых комплексов столицы на улице Тайнинская рухнул лифт с пассажирами внутри. Серьезных травм людям удалось избежать.