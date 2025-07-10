Бастрыкин заинтересовался нападением мигрантов на молодых людей в Подмосковье

После того как в Сети появилась информация о том, что мигранты напали на двух молодых людей в Подмосковье, местные следователи начали уголовное расследование. При этом делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который затребовал соответствующий доклад, говорится в сообщении информационного центра СКР .

Глава СК потребовал от руководителя подмосковного управления Ярослава Яковлева отчитаться о ходе дела. Центральный офис Следственного комитета будет следить за выполнением этого поручения.

Расследование началось после того, как в центральный аппарат СК поступила информация о нападении в Московской области.

Ранее сообщалось, что подростки-мигранты напали на москвича. Причиной их агрессии стала длина волос мужчины.