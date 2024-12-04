Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве вора в Раменском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства, произошедшего в Подмосковье. Полиция задержала 32-летнего управляющего магазином в Раменском. Его подозревают в убийстве мужчины, который пытался украсть водку, сообщает «Царьград» .

По информации ведомства, Бастрыкин дал указание подготовить отчет о ходе расследования, которое будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось о задержании управляющего, который подозревается в агрессивных действиях по отношению к предполагаемому вору. Все произошло 30 ноября в подсобном помещении магазина, где обвиняемый нанес побои клиенту и задушил его за кражу алкоголя. Telegram-канал Mash уточнил, что конфликт возник из-за бутылки водки.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации.