Директор магазина в Подмосковье убил покупателя-вора, применив силовой прием

Раскрыты детали жесткого убийства в подсобке продуктового магазина в поселке Удельная Раменского городского округа. Директор торговой точки применил силовой прием против мужчины, укравшего алкоголь, тем самым задушив его, сообщает Telegram-канал «МК: срочнее новости» .

Инцидент произошел 30 ноября. Мужчина пришел в магазин и украл бутылку водки, но его быстро вычислили. Когда покупатель-вор стал громко кричать, охранники отвели его в подсобку. Там с мужчиной начал разбираться владелец торговой точки.

Когда покупатель начал сопротивляться и изъявил желание покинуть магазин, директор-мигрант применил против него силовой прием, случайно задушив мужчину. После этого вор уже не пришел в себя.

Известно, что четыре года назад погибший потерял мать, которая скончалась от рака. На фоне этого он начал употреблять алкоголь. В результате его бросила жена. Мужчина периодически устраивался разнорабочим на местную фабрику, но затем уходил в запой.

Силовики уже задержали владельца торговой точки. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.