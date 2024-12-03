Директора продуктового магазина заподозрили в убийстве покупателя в подсобке

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СК: директор магазина задушил покупателя за украденный алкоголь в Подмосковье

Силовики провели задержание 32-летнего владельца продуктового магазина, который подозревается в убийстве своего клиента. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 30 ноября. Правоохранители считают, что директор в подсобке магазина мог избить, а затем задушить потерпевшего.

По версии следствия, мужчина набросился на покупателя, поскольку тот украл у него бутылку алкоголя. Расследование продолжается.

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