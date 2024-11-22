Трагедия при исполнении долга: под Иркутском пьяный пациент убил фельдшера

35-летний Александр из поселка Улькан погиб во время рабочей смены в ночь на 22 ноября. Вместе с коллегами он госпитализировал 53-летнего мужчину, работавшего вахтой на одном из предприятий.

Тот вел себя в машине агрессивно, ударил ножом в грудь фельдшера и начал угрожать водителю. Последний успел спастись, а нападавший скрылся. Александра попытались доставить в больницу, но он скончался на месте.

«За время работы он показал себя как ответственный, исполнительный работник. Александр Вячеславович проявлял внимательное отношение к пациентам», — сказали в руководстве больницы.

У Александра остались жена и двое детей, незадолго до произошедшего он отпраздновал юбилей, его любили коллеги и близкие.

Правоохранительные органы Иркутской области задержали подозреваемого: им оказался житель Борзинского района Забайкальского края. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ.