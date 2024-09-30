Бастрыкин контролирует обмеление реки из-за действий мигрантов в Виноградово

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал ио руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева составить доклад по открытому уголовному делу в связи с игнорированием мигрантами природоохранного законодательства. Нарушения были зафиксированы в селе Виноградово в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались в комментариях сообщества приемной председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Они написали, что в селе Виноградово есть два отеля, в которых незаконно живут приезжие.

Мигранты скидывают мусор и другие канализационные отходы в реку Мирянку. Также вредные вещества сбрасывают и сотрудники СТО. Эти действия спровоцировали загрязнение, а также обмеление водоема.

Помимо этого, была разрушена береговая линия. Еще владелец предприятия по разборке автомобилей произвел самостоятельный захват муниципальной территории.

Жители Виноградово множество раз подавали жалобы в правоохранительные органы, но результата это не принесло. Теперь открыто уголовное дело, ход которого стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Москве мигрант вызвал скорую помощь, сказав, что ему плохо. Однако затем набросился на медиков с оскорблениями и кулаками.