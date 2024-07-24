Байкер, из-за которого погибла МотоТаня, задержан в Турции

Байкера, из-за которого скончалась блогер МотоТаня, задержали правоохранители в Турции. Онур Обут уверяет, что девушка сама влетела в него, а не наоборот, сообщает SHOT.

По словам турка, блогерша обогнала грузовик и въехала в его байк, после чего они вместе отлетели в отбойник.

Турецкий байкер может получить до шести лет колонии. По местным законам его будут судить по статье об убийстве по неосторожности. После допроса Обута отпустили до суда, он будет под контролем.

Ранее стало известно, что МотоТаня в сопровождении друга и подписчика из Турции двигалась в сторону Милас Муглы, когда заметила машину и начала притормаживать. Обут, который ехал позади россиянки, не успел среагировать и протаранил ее транспорт. В итоге МотоТаня потеряла управление и погибла.