«Бабах был»: жители Бронниц заявили о прогремевших взрывах

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Жители подмосковных Бронниц в пятницу днем рассказали, что слышали в небе над округом серию взрывов, сообщает «Осторожно, Москва» .

По их словам, раздалось не менее 5 звуков, напоминающих взрывы. Своими наблюдениями они поделились в местных Telegram-каналах.

«Был бабах», — отметил один из очевидцев.

Предварительно, сейчас в Бронницах средства ПВО работают по украинским беспилотникам, атаковавшим Московский регион.

Столичный мэр Сергей Собянин днем сообщил о 3 дронах ВСУ, сбитых на подлете к Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за минувшую ночь в небе над Московским регионом были сбиты 11 БПЛА.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — подчеркнул глава региона.