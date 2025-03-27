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Автомобиль загорелся на Киевском шоссе в Москве

В районе деревни Мешково на Киевском шоссе загорелся автомобиль. На месте происшествия уже работают оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Возгорание произошло на первой полосе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

Водителей предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,5 км и призвали выбирать пути объезда.

Ранее водитель автобуса сбил 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в городском округе Балашиха. От полученных травм ребенок погиб.