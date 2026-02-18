сегодня в 17:33

Автомобиль BMW насмерть сбил человека на пешеходном переходе на востоке Москвы

Автомобиль немецкой марки BMW сбил человека на пешеходном переходе на востоке Москвы. От полученных травм пешеход скончался, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

️ДТП произошло в среду в районе дома № 2 на Челябинской улице. Предварительно, иномарка сбила человека, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

