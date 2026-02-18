Автомобиль BMW насмерть сбил человека на пешеходном переходе на востоке Москвы

Происшествия

Автомобиль немецкой марки BMW сбил человека на пешеходном переходе на востоке Москвы. От полученных травм пешеход скончался, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

️ДТП произошло в среду в районе дома № 2 на Челябинской улице. Предварительно, иномарка сбила человека, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

