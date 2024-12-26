Автобус вспыхнул у станции метро «ВДНХ» в Москве
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Задняя часть загорелась у автобуса, стоящего рядом со станцией метро «ВДНХ» в Москве. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Загорелся автобус маршрута №903. На опубликованной записи видно, что водитель то заходит в транспортное средство, то выходит из него. Вокруг валяются использованные огнетушители.
Испуганные люди отходят от вспыхнувшего общественного транспорта.
«Он может сейчас взорваться», — сказала женщина, записавшая видео.
В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» рассказали, что инцидент с автобусом №903 произошел в 09:20 на проспекте Мира рядом с домом 111 в Москве. Транспортное средство ехало по маршруту, водитель обнаружил дым, остановился и собственными силами потушил огонь. Пассажиры не пострадали.
Автобус ЛиАЗ-6213 был собран в 2022 году. Техобслуживание делали своевременно. Его выпустили на линию в рабочем состоянии, добавили в пресс-службе.
Ранее в Москве на Новосходненском шоссе загорелся пассажирский автобус.