Автобус вспыхнул у станции метро «ВДНХ» в Москве

Задняя часть загорелась у автобуса, стоящего рядом со станцией метро «ВДНХ» в Москве. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Загорелся автобус маршрута №903. На опубликованной записи видно, что водитель то заходит в транспортное средство, то выходит из него. Вокруг валяются использованные огнетушители.

Испуганные люди отходят от вспыхнувшего общественного транспорта.

«Он может сейчас взорваться», — сказала женщина, записавшая видео.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» рассказали, что инцидент с автобусом №903 произошел в 09:20 на проспекте Мира рядом с домом 111 в Москве. Транспортное средство ехало по маршруту, водитель обнаружил дым, остановился и собственными силами потушил огонь. Пассажиры не пострадали.

Автобус ЛиАЗ-6213 был собран в 2022 году. Техобслуживание делали своевременно. Его выпустили на линию в рабочем состоянии, добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве на Новосходненском шоссе загорелся пассажирский автобус.