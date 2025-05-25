Автобус со студентами попал в ДТП в Колумбии, погибли 11 человек

Автобус попал в ДТП на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио. В результате аварии погибли 11 человек, сообщает РИА Новости .

«Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио», -сообщает радиостанция RCN.

Всего в автобусе находилось 26 человек, в том числе 23 студента и 3 преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в департамент Киндио со стажировки.

По предварительной информации, водитель потерял управление из-за механической неисправности. Автобус врезался в ограждение, от чего часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады.

Ранее подмосковный Следственный комитет сообщил, что задержал водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двумя другими автомобилями, в результате чего два человека погибли на месте и еще несколько оказались на больничной койке.