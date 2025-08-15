Автоблогеру Венгалби дали 3 года тюрьмы за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Алиасхабова признали виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также дагестанский блогер выплатит штраф.

Осужденный попытался дать взятку в размере 100 тыс. руб. сотруднику ГАИ, чтобы тот не составлял на него протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В итоге 24-летний молодой человек был задержан.

Позже он попытался объяснить, зачем хотел дать взятку, а также почему отказался от медосвидетельствования и сел за руль без прав. Алиасхабов отметил, что ничего опасного не сделал, а просто «был на кураже».