«Как-то так получилось»: Венгалби рассказал, зачем предлагал взятку гаишникам

Блогер Ахмед Венгалби (WENGALLBI) попытался объяснить, зачем предлагал взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ГАИ, а также почему отказался от медосвидетельствования и сел за руль без прав, сообщает Mash .

Венгалби высказался в зале московского суда. Блогер попросил не отправлять его под стражу и признал свою вину. Он отметил, что ничего опасного не сделал, а просто «был на кураже».

«Заработал немного денег и чего-то как-то так получилось, решил так поступить», — объяснил он попытку дать взятку сотруднику ГАИ.

По данным следствия, Венгалби с помощью взятки хотел скрыть тот факт, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудник ДПС от денег отказался и передал блогера коллегам.

В результате, как сообщает ГСУ СК России по г. Москве, в отношении блогера было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).