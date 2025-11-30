Автоблогер Гаджиев, сбивший людей при дрифте в Одинцове, частично признал вину

Осужденный на 3 года заключения в колонии-поселении автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в аварии с двумя пострадавшими во время дрифта в Одинцове, сообщает РИА Новости .

В ноябре 2024 года автоблогер устроил дрифт-шоу в Одинцове. Во время него водитель не справился с управлением и влетел на BMW в толпу на обочине федеральной трассы. Он сбил двух человек, в том числе и женщину с коляской, ее госпитализировали. После инцидента Гаджиев перевел пострадавшей 350 тыс. рублей.

Подсудимый в ходе разбирательств частично признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Также он раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим.

По существу предъявленного обвинения автоблогер показал, что умысла скрываться с места аварии, чтобы уйти от ответственности у него не было, он хотел оказать помощь пострадавшим. Вину в совершении преступления по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) не признает, так как когда дрифтил на дороге, то был один, других автомобилей не было.

Из материалов данного дела следует, что полиция узнала о причастности Гаджиева к ДТП от других людей и через СМИ и каналы раньше, чем автоблогер явился к следователю. Виновник аварии пояснил, что не планировал скрываться, а уехал для оказания помощи потерпевшим. Но суд счел доводы несостоятельными, так как пострадавших доставили в больницу машины скорой помощи, они в помощи Гаджиева не нуждались.

