Сбившего мать с коляской автоблогера Гаджиева отправили в колонию на 3 года

Суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева к 3 годам в колонии-поселении. Он сбил женщину с коляской во время дрифта в Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Блогер признан виновным в совершении преступлений по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Также Гаджиеву нельзя будет в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобилем. Помимо этого, блогер оштрафован на 200 тыс. рублей. Пока приговор не вступит в законную силу, лихачу предстоит сидеть под домашним арестом.

РЕН ТВ сообщает, что Гаджиев выступил с последним словом. Он напомнил, что пробыл в СИЗО 5 месяцев и еще 4 — под домашним арестом. Мужчина сказал, что каждый день ругал себя за ту ночь, когда сел за руль, из-за чего были травмированы люди.

Гаджиев добавил, что случившееся послужило ему уроком. Мужчина вместе со своей семьей будет поддерживать потерпевших и помогать им вне зависимости от исхода рассмотрения дела.

В ноябре 2024 года дрифтер врезался в толпу людей в Солнечногорске. Он не рассчитал траекторию заноса. Гаджиева задержали 26 ноября. Два человека пострадали.