Арестован известный блогер Гаджиев, сбивший людей во время дрифта в Подмосковье

Автомобильного блогера Гаджи Гаджиева, которого задержали в Одинцовском городского округе по подозрению в совершении ДТП, в результате которого получили ранения двое граждан, заключен под стражу до 15 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

26-летнего Гаджиева задержали 26 ноября. На допросе он сказал, что инцидент произошел 16 ноября.

В тот день Гаджиев управлял машиной BMW. В один момент мужчина не справился с управлением и наехал на двух человек, которые стояли на обочине.

Против Гаджиева открыли уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и статьи 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств»).