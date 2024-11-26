Известного автоблогера задержали за таран толпы на BMW в Подмосковье

SHOT: автоблогер Гаджи Гаджиев задержан за наезд на людей в Одинцове

Автоблогера задержали за наезд на людей в районе города Одинцово (Московская область), в результате чего пострадали два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным журналистов, задержанным оказался Гаджи Гаджиев.

Блогер задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

По данным надзорного ведомства, ночью 16 ноября автомобильный блогер катался на немецкой иномарке по платному участку федеральной трассы в районе Одинцова. Не совладав с рулем, мужчина врезался в толпу людей.

В результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статьи 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

По данным SHOT, задержанным является блогер Гаджи Гаджиев.

Однако сам автоблогер в беседе с изданием Газета.ru опровергал версию, что находился за рулем сбившей людей машины. Он также заявлял, что указанный BMW ему не принадлежит, а сам он только снимал видео на этой иномарке.