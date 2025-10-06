Авто пробило ограждение и упало в реку Яузу в Москве
Автомобиль пробил ограждение рядом с набережной Говорухина в Москве и свалился в реку Яузу. Об этом сообщает MSK1.
Количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее Porsche Cayenne пробил ограждение и свалился в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел рядом с Летним садом.
Пассажирка погибла. Водитель смог спастись. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. У мужчины нашли признаки опьянения.
