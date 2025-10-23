АВС: грабители Лувра оставили свою ДНК на месте преступления

Телеканал АВС передает, ссылаясь на французскую полицию, что на шлеме и перчатках, оставленных грабителями Лувра, обнаружены генетические следы. В настоящее время местные стражи порядка стараются установить, кому принадлежит ДНК, сообщает РИА Новости .

Предполагается, что данное открытие может послужить «значительным шагом вперед в деле о краже драгоценностей, оцениваемых в 102 миллиона долларов».

Предварительно известно, генетический материал был найден на вещах, которые преступники оставили, спасаясь с места преступления после ограбления Лувра. Следователи считают, что эта находка имеет все шансы стать «первым серьезным прорывом в расследовании похищения драгоценностей на общую сумму 102 миллиона долларов».

Ранее сообщалось, что четверо злоумышленников проникли в знаменитый парижский музей 19 октября, воспользовавшись подъемным механизмом. Вломившись в витрины Галереи Аполлона, они вынесли девять ювелирных изделий. При отступлении грабители обронили одно из них — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), украшенную 1354 бриллиантами.

В 1998 году в Лувре уже было совершено ограбление, тогда пропала картина французского художника 1796–1875 годов Камиля Коро. Она до сих пор не найдена. А в 1911 году из этого же музея похитили «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Тогда преступником оказался итальянский стекольщик, желавший вернуть произведение искусства на его историческую родину.

