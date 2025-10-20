Как вор сделал «Мону Лизу» самой узнаваемой картиной: 9 громких ограблений Лувра

В материале РИАМО читайте о том, сколько раз грабили Лувр, как вор сделал «Мону Лизу» самой узнаваемой картиной в мире и что вынесли из музея 19 октября.

1. Массовый грабеж в 1793 году и реституция 1815 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Эти даты в истории Лувра нельзя назвать откровенным грабежом, но, тем не менее, коллекция музея тогда значительно опустела. Дело в том, что до 1793 года Лувр оставался частной коллекцией, и в годы Французской революции эта коллекция серьезно пострадала. Это был настоящий музейный хаос – имущество аристократии массово конфисковывали, отдавали в музей, где его не успевали инвентаризировать и не было системы охраны. Тогда в неразберихе было много похищено и просто вынесено.

Сегодня парижский Лувр является крупнейшим музеем в мире, в 1793 году Лувр открылся как публичная художественная галерея. В период наполеоновских войн коллекция Лувра пополнилась военными трофеями, в частности, археологическими находками из Египта и Ближнего Востока. А в 1815 году из Лувра забрали примерно пять тысяч предметов, которые Наполеон когда-то захватил и привез в Париж. Называлось это реституцией – тогда Венский конгресс обязал Францию вернуть все «награбленные» сокровища законным владельцам.

2. Попытка вернуть «Мону Лизу» в Италию в 1911 году

Фото - © Wikipedia.org

Знаменитая на весь мир картина Леонарда да Винчи «Мона Лиза» стала такой после дерзкого ограбления в 1911 году. Тогда итальянский рабочий Винченцо Перуджа просто вынес картину, спрятав ее под свой халат. Он хорошо знал здание, распорядок охраны, так как какое-то время проработал в музее. Перед кражей он спрятался в подсобном помещении, а 21 августа перед открытием Лувра снял «Мону Лизу» со стены и спокойно вынес через «черный» ход.

Перуджа был уверен, что не грабит, а возвращает картину на историческую родину. Она два года провисела в его парижской квартире, а потом он попытался ее продать флорентийскому антиквару. Так до исчезновения картина была просто очередной в коллекции, а после стала самой известной и узнаваемой в мире.

3. Грабежи в годы Второй мировой войны

Вторая мировая война не обошла стороной музеи и, конечно, Лувр. В 1939 году директор музея принял решение тайно вывозить экспонаты – буквально за несколько дней вывезли тысячи. Но спасти удалось не все, нацисты регулярно грабили частные коллекции и музеи, забирали себе в личные собрания. Так пропал «Портрет молодого человека» Рафаэля, например. Многие шедевры начали активно искать и возвращать после окончания войны. Часть экспонатов разыскивают до сих пор.

4. Ограбление в 1976 году

В 1976 году галерея Аполлона в Лувре подверглась налету. Трое вооруженных грабителей разбили окно на втором этаже и похитили хранившийся там меч короля Карла Х, инкрустированный драгоценными камнями. Это настоящее произведение ювелирного искусства XIX века. Этот артефакт до сих пор не найден.

5. Пропажа доспехов в 1983 году

Фото - © Оксана / Фотобанк Лори

31 мая 1983 года из Лувра украли два предмета доспехов, украшенные золотом и серебром. Эти доспехи были пожертвованы Лувру семьей Ротшильдов в 1922 году. Они были сделаны в миланской мастерской между 1560 и 1580 годами и отличались сложным золотым и серебряным инкрустированным орнаментом. В итоге доспехи нашли 40 лет спустя. В 2021 году французский военный эксперт по антиквариату был привлечен для оценки наследства в Бордо и обратил внимание на необычные доспехи. Эксперт заподозрил что-то неладное и связался с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Выяснилось, что это и есть те самые экспонаты из Лувра. Как они пропали из музея, до сих пор непонятно, но в Лувр были возвращены.

6. Ограбление в 1990 году

В 1990 году украли картину Ренуара «Портрет сидящей женщины», вырезав ее из рамы. Это единственное, что известно о пропаже шедевра. Где картина сейчас, неизвестно, возможно, ее найдут в частной коллекции спустя много лет.

7. Две кражи и одна испорченная картина в 1995 году

За семь месяцев 1995 года Лувр трижды подвергся налетам. 18 января из памятника работы скульптора Мартена Дежардена (1637–1694), выставленного в Кур-Пюже, украли алебарду весом 17 килограмм. 10 июля исчезла пастель Робера де Нантёя (1623–1678). В начале года не украли, но испортили картину Ланселота Теодора Турпена де Криссе (1782–1859) «Олень в пейзаже» – ее посетитель порезал канцелярским ножом.

8. Пропажа бриллиантов в 2004 году

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Осенью 2004 года из музейного комплекса Лувра были похищены два бриллианта общей стоимостью свыше 14,1 миллиона долларов США. Драгоценные камни были представлены в экспозиции торгового дома ювелирных изделий Chopard на 22-м Биеннале антикваров. Воры разбили стекло стенда и забрали бриллиант в 47 карат стоимостью примерно шесть миллионов евро и второй камень в 30 карат стоимостью более пяти с половиной миллионов евро. Похитителям удалось незамеченными покинуть место преступления. По словам полицейских, в зале, где располагался стенд Chopard и который часто используется для торговых и выставочных мероприятий, не было установлено камер видеонаблюдения и сигнализации.

9. Ограбление века в Лувре в 2025 году

Громкое ограбление в Лувре произошло 19 октября – четверо грабителей вынесли экспонаты из музея за семь минут. Чтобы проникнуть внутрь, преступники использовали строительную лестницу и разбили окно. Ограбление произошло на глазах у свидетелей. Грабители вынесли из Лувра девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару – из галереи Аполлона. Эта та самая галерея, откуда в 1976 году украли меч короля Карла Х. По словам источника, самый известный экспонат коллекции – бриллиант «Регент» весом более 140 карат – остался нетронутым. Получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Лувр закрыт, ведется расследование, и у французов возникает много вопросов к обеспечению безопасности и сохранности экспонатов в музее.