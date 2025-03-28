АТОР: до 2 тыс туристов из России находилось в Бангкоке во время землетрясения

В столице Таиланда Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, во время ЧП могут находиться до 2 тыс. российских туристов. Им дали рекомендации, что делать во время ЧП, сообщает «RT на русском» со ссылкой на АТОР.

По данным ассоциации, число находящихся в Бангкоке россиян варьируется от 1,5 до 2 тыс. Конкретную цифру в АТОР не могут привести, так как рейсов в Таиланд совершается много.

Но часто туристы в Бангкоке не задерживаются, а отправляются сразу на курорты. Но если россияне все же остались в столице, где сейчас опасно, им порекомендовали покинуть высотные здания, а также избегать зон строительства.

Местные власти предупреждают, что возможны повторные толчки.

28 марта в Бангкоке, произошло землетрясение магнитудой от 5 до 7,7 балла. В городе сильные разрушения, объявлено чрезвычайное положение.

На курортах страны оно практически не ощущалось. Российские туристы не пострадали.