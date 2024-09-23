Атакованную учеником с молотком школу под Иркутском охраняла гардеробщица

Mash: ЧОП не охранял школу в Балаганске, где подросток напал на одноклассников

Частное охранное предприятие (ЧОП) не охраняло школу в Иркутской области, в которой вооруженный молотком о ножом подросток напал на одноклассников. Также при входе в учреждение отсутствовали турникеты и металлоискатели, сообщает Mash .

Выяснилось, что на входе в школу дежурила 45-летняя гардеробщица, которая не осуществляла досмотр учащихся. Так, 13-летнему Артему Б. удалось без проблем пронести в здание школы нож и молоток.

Сегодня в 19:00 по местному времени в школе соберут экстренное родительское собрание.

Ранее вооруженный молотком и ножом 13-летний школьник напал на одноклассников в Балаганской школе в Иркутской области. В результате этого инцидента пострадали минимум трое учащихся. Нападавшего скрутил учитель физкультуры. В настоящее время с мальчиком работают правоохранительные органы.

Как сообщает SHOT, нападавший школьник планировал массовое убийство в учебном заведении. Подросток создал Telegram-канал, где рассказывал о своих планах.