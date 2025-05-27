Астролог из интернета выманила у бизнесвумен из Москвы на 2,5 млн руб

Столичная предпринимательница потеряла 2,5 млн рублей из-за советов астролога из интернета, которая представилась психологом. Женщина следовала всем указаниям «специалиста» и едва не разорилась, сообщает РЕН ТВ .

Астролог Ирина К. уверяла, что на бизнесвумен лежит «порча». Она посоветовала предпринимательнице провести несколько обрядов, чтобы решить все проблемы. Так, по совету астролога женщина отправляла «сообщения в космос», клеила «глаза» на деревья, «выходила в астрал».

Предпринимательница даже открыла сеть пивных магазинов. Однако бизнес оказался убыточным, вскоре женщина его закрыла, поняв, что ее развели.

Затем журналист Артем Яковенко обратился к Ирине под видом клиента. Женщина согласилась на платную встречу в ресторане. Несмотря на вымышленную историю, которую ей рассказал мужчина, мошенница запросила 40 тыс. рублей за сеанс с «духовными практиками». Когда журналист раскрыл свою личность, супруг Ирины попытался сорвать съемку.

Отмечается, что астрологи оформляют свои услуги как консультации по психологии. Таким способом они избегают привлечения к ответственности.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за эзотерическое мошенничество. В МВД направлено предложение ввести в УК РФ соответствующую статью о штрафах до 1 млн рублей.