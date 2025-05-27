Астролог из интернета выманила у бизнесвумен из Москвы на 2,5 млн руб
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Столичная предпринимательница потеряла 2,5 млн рублей из-за советов астролога из интернета, которая представилась психологом. Женщина следовала всем указаниям «специалиста» и едва не разорилась, сообщает РЕН ТВ.
Астролог Ирина К. уверяла, что на бизнесвумен лежит «порча». Она посоветовала предпринимательнице провести несколько обрядов, чтобы решить все проблемы. Так, по совету астролога женщина отправляла «сообщения в космос», клеила «глаза» на деревья, «выходила в астрал».
Предпринимательница даже открыла сеть пивных магазинов. Однако бизнес оказался убыточным, вскоре женщина его закрыла, поняв, что ее развели.
Затем журналист Артем Яковенко обратился к Ирине под видом клиента. Женщина согласилась на платную встречу в ресторане. Несмотря на вымышленную историю, которую ей рассказал мужчина, мошенница запросила 40 тыс. рублей за сеанс с «духовными практиками». Когда журналист раскрыл свою личность, супруг Ирины попытался сорвать съемку.
Отмечается, что астрологи оформляют свои услуги как консультации по психологии. Таким способом они избегают привлечения к ответственности.
Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за эзотерическое мошенничество. В МВД направлено предложение ввести в УК РФ соответствующую статью о штрафах до 1 млн рублей.