Артистка Катя Лель рассказала, как чуть не погибла на отдыхе на Бали

Как заявила артистка, она отправилась на отдых на Бали, где заселилась в роскошную виллу. Все было замечательно пока не изменилась погода.

Лель отметила, что в один момент начался ураган, начали падать деревья, поднялся сильный ветер и хлынул дождь. По ощущениям певицы, ветер достигал такой силы, что некоторые растения вырывало из земли с корнем. Затем в вилле отключили электричество и воду, а сама артистка замерзла и промокла насквозь.

«Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату, где была я, но повезло, что столкновения не случилось, так как растение стволом зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — добавила Лель.