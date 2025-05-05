Артистка Катя Лель рассказала, как чуть не погибла на отдыхе на Бали
Знаменитая исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель рассказала, как отпуск чуть не закончился летальным исходом, сообщает Общественная Служба Новостей.
Как заявила артистка, она отправилась на отдых на Бали, где заселилась в роскошную виллу. Все было замечательно пока не изменилась погода.
Лель отметила, что в один момент начался ураган, начали падать деревья, поднялся сильный ветер и хлынул дождь. По ощущениям певицы, ветер достигал такой силы, что некоторые растения вырывало из земли с корнем. Затем в вилле отключили электричество и воду, а сама артистка замерзла и промокла насквозь.
«Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату, где была я, но повезло, что столкновения не случилось, так как растение стволом зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — добавила Лель.