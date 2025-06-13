Армия Израиля ударила по подземному комплексу ядерного объекта в Иране

Армия Израиля заявила, что атаковала подземный комплекс на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе, сообщает РИА Новости .

Удар был нанесен в ходе ночной операции. В ЦАХАЛ отметили, что в ходе атаки была повреждена подземная часть объекта.

Там располагались обогатительный цех с центрифугами, электропомещения и т. д. В Израиле добавили, что удары были нанесены в том числе по инфтраструктуре, которая обеспечивала непрерывную работу объекта.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал военную операцию «Восходящий лев», она направлена против Ирана. Армия Израиля ударила по иранским целям. Тегеран пообещал ответить, а также запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Между тем в Кремле заявили, что осуждают эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны к сдержанности, чтобы не допустить полномасштабной войны.