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Песков: Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Россия обеспокоена эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Она осуждает ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он добавил, что МИД России по поручению российского лидера Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление насчет ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем посольство России в Тель-Авиве порекомендовало россиянам не посещать Израиль, пока ситуация с обострением обстановки не нормализуется.

Гражданам, которые уже находятся в еврейском государстве, посоветовали сохранять спокойствие и бдительность. Им рекомендовано находится вблизи безопасных мест.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, атаковав цели в Иране. Исламская республика пообещала ответить на удары.

Между тем Росавиация предупредила об изменении полетов после закрытия неба Ирана и Израиля. Теперь российские авиакомпании строят маршруты через другие страны Ближнего Востока.