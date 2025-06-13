Песков: Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном
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Россия обеспокоена эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Она осуждает ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он добавил, что МИД России по поручению российского лидера Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление насчет ситуации на Ближнем Востоке.
Между тем посольство России в Тель-Авиве порекомендовало россиянам не посещать Израиль, пока ситуация с обострением обстановки не нормализуется.
Гражданам, которые уже находятся в еврейском государстве, посоветовали сохранять спокойствие и бдительность. Им рекомендовано находится вблизи безопасных мест.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, атаковав цели в Иране. Исламская республика пообещала ответить на удары.
Между тем Росавиация предупредила об изменении полетов после закрытия неба Ирана и Израиля. Теперь российские авиакомпании строят маршруты через другие страны Ближнего Востока.