Росавиация предупредила об изменении полетов после закрытия неба Ирана и Израиля

Ряд российских авиакомпаний вынужденно внесли изменения в расписание своих рейсов после того, как Иран и Израиль закрыли для гражданских самолетов свое небо. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале рассказал, как Росавиация организовала перелеты и куда обращаться с любыми вопросами относительно рейсов.

«Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены», — сообщил Кореняко.

По словам официального представителя Росавиации, теперь российские авиакомпании строят маршруты через другие страны Ближнего Востока. Из-за этого время полета некоторых маршрутов будет увеличено.

Если у пассажиров есть какие-либо вопросы по рейсам, они могут обратиться в контактные центры за помощью. Связаться с авиакомпанией «Азимут» можно по телефону +7(863)226-00-05. «Аэрофлот» ответит на все вопросы по номерам +7(495)223-55-55 и 8(800)444-55-55, а «Победа» по номеру +7(809)505-67-77 или в чат-боте в Telegram. Для связи с Red Wings +7(495)933-03-09 и +7(495)212-12-51.

Ранее сообщалось, что Израиль временно закрыл воздушное пространство для гражданской авиации 13 июня, аналогичным образом поступил и Иран. «Аэрофлот» оперативно отреагировал на ситуацию и скорректировал расписание рейсов.