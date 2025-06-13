Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ударов Израиля

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Иран обратился в Совет безопасности ООН после ударов ЦАХАЛ. Он просит созвать срочное совещание, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Тегеран направил Совбезу ООН письмо. Он требует осудить атаку Израиля по иранским объектам.

Иран хочет, чтобы международная организация созвала экстренное заседание.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, атаковав цели в Иране. В результате ударов ЦАХАЛ были убиты некоторые иранские военные и ученые-ядерщики.

Иран пообещал ответить на атаки Израиля. Между тем иранский депутат Алаэддин Боруджерди высказался, что переговоры США и Ирана могут отменить из-за ударов Израиля.

Однако американский президент Дональд Трамп все еще надеется на встречу с Тегераном по ядерной проблематике.